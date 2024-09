Spazio alle biciclette nella pista di viale Nievo

Ribattezzato Bike Labronica Gymnasium, l'impianto verrà gestito fino a novembre dal Gs Carli Salviano in collaborazione con Mtb Cafè, Mommoli bike asd, Livorno team bike asd e Asd Avis Ciclismo Rosignano. Il vice presidente Alessandro Freschi: "L'obiettivo è quello di avviare qui una scuola di ciclismo. Invitiamo i bambini e le bambine 6/12 anni alla inaugurazione del 28 settembre"

“Non sarà la pista del Gs Carli Salviano asd ma di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vorranno avvicinarsi al ciclismo in tutte le sue sfaccettature: strada, trial, Mtb”. A parlare è il vice presidente del Gs Carli Salviano Alessandro Freschi commentando la gestione provvisoria, fino a novembre dopodiché seguirà il bando, della pista in viale Ippolito Nievo ribattezzata Bike Labronica Gymnasium. “L’obiettivo – prosegue Freschi – è quello di avviare qui una scuola di ciclismo, che a Livorno manca, per ricreare il settore giovanile. A questo intento partecipano insieme a noi anche altre quattro associazioni: Mtb Cafè, Mommoli bike asd, Livorno team bike asd e Asd Avis Ciclismo Rosignano e il 28 settembre ci sarà l’inaugurazione alla quale invitiamo fin da ora tutti i giovani dai 6 ai 12 anni a venire con bici e casco, oppure se non ce l’hanno daremo tutto noi”.

