Spazzamento con la municipale, 65 multe il primo giorno

Ieri 65 sanzioni, oggi altre 45. In due giorni 110 multe per sosta di veicoli sulla pubblica via nonostante il divieto previsto per spazzamento

È ripreso ieri 21 ottobre il servizio della Polizia Municipale a supporto di Aamps durante lo spazzamento meccanizzato e il primo giorno sono state elevate 65 sanzioni. Oggi altre 45. Si tratta di multe per sosta di veicoli sulla pubblica via nonostante il divieto previsto per spazzamento.

