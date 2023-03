Spot e trasmissioni, Livorno sempre più famosa in tv

Il conduttore tv Alessandro Cattelan durante lo spot girato a Livorno

Quante "ospitate" negli ultimi due anni, l'ultima sarà a Bellitalia su Rai 3 sabato 1 aprile. Il sindaco: "La città deve continuare a sentirsi bella e attraente e i livornesi devono credere con fiducia e orgoglio nelle proprie bellezze e qualità, naturali e culturali"

“Si tratta di conferme importanti per una città che deve continuare a sentirsi bella e attraente per i turisti italiani e non solo. Conferme che devono inoltre dare ai livornesi fiducia e orgoglio nelle proprie bellezze e qualità, naturali e culturali”. Parola del sindaco Salvetti nel commentare quanto Livorno da due anni a questa parte sia sempre più famosa in televisione, tra trasmissioni e spot, e sul web tra siti specializzati, come The Wom che ha inserito Livorno tra le 10 città costiere d’Italia da visitare, e quotidiani online come Fanpage che ha definito la Terrazza come “una piazza che sembra uscita da un quadro di Dalì”.

Per quanto riguarda la tv come non ricordare la trasmissione di Sky Quattro Ristoranti che a dicembre 2022 ha girato una puntata in Venezia. Oppure lo spot della Lamborghini girato in Venezia, allo Scoglio della Regina e sul Romito (oltre al viale dei cipressi a Bolgheri) nel febbraio 2021 e ancora quello della Vodafone tra la Terrazza Mascagni e il Mercato a novembre 2021, di Engie e della Lotteria Italia. E ancora il Provinciale di Rai 2 e Linea Blu su Rai 1 e il documentario per la tv cinese Toscana-Rinascimento senza fine. L’ultima “ospitata” di Livorno sarà sabato 1 aprile alle 11 su Rai 3 per una puntata di Bellitalia la trasmissione dedicata ai beni culturali, ai musei e ai restauri legati alla storia e alla cultura del nostro Paese. La troupe di Bellitalia ha effettuato le riprese nei luoghi più emblematici di Livorno quali il Museo Fattori, il Teatro Goldoni, la Terrazza Mascagni e il quartiere Venezia. Insomma, Livorno sempre più protagonista in televisione. E chissà cosa aspettarsi quando le Terme del Corallo, in fase di restauro, ospiteranno gli Uffizi al Mare…

