Spray urticante in discoteca, soccorse 8 ragazze

“Sono purtroppo episodi spiacevoli e rischiosi, da condannare, meno male il locale è dotato di una grande terrazza esterna. Ringrazio i ragazzi della nostra sicurezza e un plauso al 118 e alla polizia: sono stati encomiabili”. A parlare è Leonardo Marradini, che ringraziamo per la disponibilità, il direttore di Precisamente a Calafuria dove intorno alle 3 del 26 dicembre è stato avvertito un forte odore di spray urticante. “Quando ci siamo resi conto di quanto stava accadendo chi era presente all’interno lo abbiamo fatto salire nella zona superiore; a chi si trovava già sulla terrazza, e per fortuna era la maggioranza delle persone, è stato chiesto di rimanere dove si trovava. Nel frattempo abbiamo chiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine fornendo assistenza a chi lamentava bruciore alle vie respiratorie e arrossamento agli occhi. Dopodiché molti clienti sono defluiti all’esterno”. Alla fine i volontari della Misericordia di Montenero, intervenuti in prima battuta, e la Misericordia di Livorno con medico hanno soccorso sul posto a 8 ragazze, per fortuna non gravi, di cui una trasportata all’ospedale per accertamenti. “All’esterno – prosegue Marradini – si sono verificati alcuni momenti di tensione. Poi per fortuna la situazione è tornata alla normalità e a quel punto abbiamo invitato i clienti a decidere in autonomia se rientrare o meno nel locale. Se abbiamo capito chi lo ha spruzzato? Le correnti d’aria non hanno permesso di stabilire il punto da cui è stato spruzzato lo spray. Magari saranno le indagini della polizia a dirlo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di gestire al meglio la situazione”.

