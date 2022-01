Un tavolo e due sedie sospese. Chi è l’autore?

Chi ha realizzato tutto ciò e a quale scopo? QuiLivorno.it invita l'autore a farsi avanti scrivendo a [email protected]

Mediagallery

Allora, prima di tutto l’appello: invitiamo l’autore a farsi avanti scrivendo a [email protected] Poi… Stavamo transitando in scooter in via della Libertà intorno a mezzogiorno del 27 gennaio quando la nostra attenzione è stata catturata da questa installazione artistica (?) sospesa. O meglio, avvicinandoci abbiamo poi notato che le due sedie e il tavolo sono sorretti da fili agganciati a quella che è la sagoma di un cartellone pubblicitario. E ad uno sguardo ancora più attento ecco che sopra al tavolino sono stati posizionati due bicchieri. Tutto è perfettamente in linea, in bolla. Ora, la domanda è: chi ha realizzato tutto ciò e a quale scopo? Abbiamo intanto chiesto al Comune se sia stato informato di questa installazione spontanea.

In aggiornamento