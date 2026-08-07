Squadre da Livorno nell’incendio di Suvereto

Al termine delle operazioni di bonifica e vigilanza la squadra della Pubblica Assistenza Collesalvetti ha condiviso la foto di una volpe tra le ceneri: "Il suo sguardo smarrito ci ricorda che, quando un bosco brucia, non vengono distrutti soltanto alberi ma anche interi ecosistemi"

La Pubblica Assistenza Collesalvetti – settore Antincendio Boschivo (AIB) è intervenuta nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto a Suvereto, dove era in corso un incendio boschivo. La squadra è stata attivata dal Cop – Centro Operativo Provinciale e ha operato dalle 00 alle 6 nelle attività di bonifica e vigilanza, monitorando l’area coinvolta per intervenire in caso di eventuali riprese delle fiamme. Al termine dell’intervento l’associazione ha condiviso la fotografia di una volpe ripresa da un volontario mentre attraversa l’area colpita dall’incendio. “Il suo sguardo smarrito ci ricorda che, quando un bosco brucia, non perdiamo soltanto alberi e vegetazione: vengono distrutte case, rifugi, nidi e interi ecosistemi. Migliaia di animali sono costretti a fuggire, molti non riescono a salvarsi”, spiegano dalla Pubblica Assistenza Collesalvetti. L’associazione sottolinea come l’immagine rappresenti un invito a riflettere sulle conseguenze degli incendi boschivi e ribadisce il proprio impegno sul territorio: “Noi continueremo a esserci, giorno e notte, con lo stesso impegno e la stessa passione che animano ogni nostro volontario. Perché proteggere un bosco significa proteggere la vita, il futuro del nostro territorio e il patrimonio naturale che abbiamo il dovere di custodire per le generazioni che verranno”. Infine il ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni: “Un sincero grazie a tutti i volontari, agli operatori e alle forze impegnate nelle operazioni: il vostro lavoro, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, fa ogni giorno la differenza. Rispettiamo la natura. Proteggiamola. Sempre”. Da Livorno ha operato anche una squadra AIB della Misericordia di Montenero.

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