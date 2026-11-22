Stadio, i cartelli dei divieti a terra quando tira vento: la protesta dei residenti

In occasione delle partite vengono posizionati segnali mobili per vietare sosta e transito, ma le raffiche li fanno cadere su marciapiedi, carreggiate e strisce pedonali. “Possibile che non ci sia un sistema più sicuro?”

Il vento, a Livorno, non è certo una novità. Eppure, quando soffia con una certa intensità, anche la segnaletica stradale temporanea sembra avere qualche difficoltà a rimanere al proprio posto. È quanto segnalano alcuni residenti della zona dello stadio Armando Picchi, che hanno deciso di documentare e inviare alla nostra redazione alcune fotografie di una situazione che si ripete in occasione delle partite casalinghe dell’Us Livorno Calcio 1915.

Il problema riguarda i cartelli mobili utilizzati per indicare i divieti di sosta e di transito nelle strade interessate dalle modifiche alla viabilità. Segnali posizionati per delimitare le aree in cui non è consentito parcheggiare o circolare durante gli eventi sportivi, ma che, secondo quanto riferito dagli abitanti, finiscono spesso per terra quando arrivano le raffiche di vento.

E le fotografie raccontano bene il problema. Pannelli divelti, aste metalliche riversate sull’asfalto, basi di sostegno abbandonate e cartelli con il divieto di sosta finiti sui marciapiedi o addirittura in prossimità degli attraversamenti pedonali. In alcuni casi la segnaletica si trova sulla carreggiata, vicino alle auto parcheggiate, diventando a sua volta un possibile ostacolo per automobilisti e motociclisti.

“Una situazione che non riguarda soltanto il decoro urbano o l’efficacia dei divieti. La questione principale è quella della sicurezza. Un cartello caduto su un marciapiede può intralciare il passaggio dei pedoni, creare difficoltà alle persone con disabilità, agli anziani e a chi spinge un passeggino. Se invece finisce sulle strisce pedonali o sulla carreggiata, può diventare un pericolo anche per chi si trova alla guida”, spiegano i residenti della zona.

I residenti non contestano la necessità di organizzare la viabilità in occasione delle partite e di predisporre divieti per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi di tifosi e veicoli. La domanda, però, è un’altra: è possibile continuare ad affidarsi a questo sistema di segnaletica, sapendo che basta una giornata di vento per ritrovarsi con cartelli e sostegni sparsi per strada?

Possibile che non si possa individuare una soluzione più stabile e sicura? Si potrebbero valutare sistemi di ancoraggio più efficaci, strutture maggiormente resistenti alle raffiche oppure modalità alternative di installazione della segnaletica temporanea, capaci di evitare che i cartelli diventino ostacoli pericolosi.

La richiesta dei residenti è dunque rivolta al Comune: trovare un sistema diverso, o quantomeno più sicuro, per gestire i divieti di sosta e transito nelle giornate delle partite. Perché la sicurezza stradale non dovrebbe fermarsi al momento in cui viene installato un cartello. Dovrebbe essere garantita anche nelle ore successive, quando quel cartello, invece di segnalare un divieto, rischia di finire in mezzo alla strada.

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