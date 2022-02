Stagno, asilo a rischio chiusura. Sos da Cittadini in Comune

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il prossimo anno scolastico 2022/2023 si presenta all'orizzonte uno scenario tutt'altro che rassicurante per la comunità di Stagno

Mediagallery

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il prossimo anno scolastico 2022/2023 si presenta all’orizzonte uno scenario tutt’altro che rassicurante per la comunità di Stagno.

Ad oggi, per quel che è dato sapere, ci sono 42 richieste di iscrizione per la scuola pubblica dell’infanzia ma solo 27 sono quelle accettate, in attesa di conoscere il risultato con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Restano quindi escluse 15 famiglie, di Stagno, che sono state “invitate ” ad iscriversi presso gli istituti di Guasticce e fin qui niente di anomalo in quanto i plessi di Guasticce fanno parte del comprensivo “Minerva Benedettini”.

“La riflessione che invitiamo a fare – spiega Emanuele Marcis di Cittadini in Comune per Collesalvetti – è prettamente politica e riguarda la presenza, a Stagno, dell’unica Scuola Paritaria dell’infanzia presente in tutto il Comune che sembra sia stata totalmente dimentica e derubricata da questa Amministrazione. Nell’ipotesi peggiore, che ci auguriamo resti tale. che la scuola di San Luca non raggiunga un determinato numero di iscrizioni si paventa una possibile chiusura definitiva, alla fine di questo anno scolastico, nel totale silenzio istituzionale.

“A tal proposito ricordiamo – spiegano dal gruppo Cittadini in Comune – che il nostro Capogruppo di Cittadini in Comune, Emanuele Marcis, nel febbraio 2021 aveva informato direttamente il sindaco Antolini di questo possibile scenario ma la questione è stata totalmente ignorata. Come si pensa quindi di gestire un’eventuale chiusura della Scuola di San Luca, in termini di iscrizioni alla Scuola Pubblica se non c’è disponibilità di aule e soprattutto il trasporto scolastico sarà garantito dal Comune di Collesalvetti? Oltre a tutte queste domande – chiude la nota stampa di Cittadini in Comune – ad oggi senza risposta, la cosa più grave che ci preme evidenziare è quella che si andrebbe a creare una situazione socialmente degradante e preoccupante con una continuità di chiusure tra il Macchia Verde e la Pista Ciclistica in una zona centrale ed importante della frazione che per decenni è stato il cuore pulsante di Stagno”.