Startup Livornine 2030, in programma due workshop

È partita la seconda edizione della Call “Startup Livornine 2030”, con la quale si intende rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale livornese attraverso la selezione di idee innovative da trasformare in attività imprenditoriali.

Anche quest’anno saranno due i workshop organizzati da #Livornine2030 e aperti a tutti coloro che vorranno acquisire ulteriori chiarimenti sulla Call, approfondire informazioni circa la stesura del Business Plan e della relativa Scheda Sintesi di progetto. Gli appuntamenti, entrambi in modalità online, avranno luogo martedì 17 e 24 gennaio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Scopo dei due momenti formativi sarà quello di fornire informazioni utili nella predisposizione della documentazione necessaria all’avvio dell’attività di impresa; nello specifico, nella mattina di martedì 17 saranno date indicazioni su come preparare il Business Plan, mentre il 24 gennaio verranno approfondite le modalità di stesura del Business Model Canvas.

L’obiettivo della Call è favorire la nascita e lo sviluppo di startup attraverso l’erogazione di servizi di incubazione ed accelerazione. Tutte le idee dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 14 Febbraio 2023 inviando la documentazione richiesta all’indirizzo pec: [email protected] e le prime tre selezionate riceveranno supporto in termini di formazione, mentoring e coaching, nonché servizi di assistenza tecnica per la costituzione e lo sviluppo della nuova impresa per 3 mesi, a partire da maggio fino a luglio 2023.

Il bando si rivolge ad aspiranti imprenditori che abbiano maturato idee imprenditoriali a connotazione innovativa oppure a soggetti che abbiano già costituito un’impresa con sede legale o operativa nel Comune di Livorno ed è organizzato e promosso dall’ATS “Polo per l’Innovazione Urbana” nell’ambito del servizio di animazione del nuovo Polo Urbano per l’Innovazione attivato dal Comune di Livorno ed in fase di svolgimento.

Di seguito il programma dei lavori:

Primo workshop – Martedì 17 Gennaio 2023

10.00 – Saluti e introduzione

Darya Majidi, CEO Daxolab

10.10 – Il Comune di Livorno e Livornine 2030

Marco Bennici, Comune di Livorno

10.25 – La Call “Startup Livornine 2030”

Darya Majidi, CEO Daxolab

10.45 – Come preparare il Business Plan

Gabriella Campanile, Daxolab

12.30 – Q&A

Link di iscrizione: https://bit.ly/3WTHevq

Secondo workshop – Martedì 24 Gennaio 2023

10.00 – Saluti e Introduzione

Marco Bennici, Comune di Livorno

10.10 – La Call “Startup Livornine 2030”

Darya Majidi, CEO Daxolab

10.45 – Il Business Model Canvas

Darya Majidi, CEO Daxolab

12.45 – Q&A

Link di iscrizione: https://bit.ly/3IxVg1o

Per maggiori informazioni www.livornine2030.it

Per ulteriori domande è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]

