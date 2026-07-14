Concerto al calasole dedicato al Mare dei Ricordi

Protagonista della serata sarà l'Ensemble Bacchelli. Voluto da Mario Bartoli, il concerto nasce come un momento di raccoglimento e condivisione

Un concerto al tramonto, tra il suono dei violini, la voce e il rumore delle onde, per trasformare la musica in un abbraccio collettivo. Martedì 14 luglio, dalle 20.30-21, il Calasole, alla Scalinata di Antignano, ospiterà un evento speciale dedicato a tutti i nomi custoditi nel “Mare dei Ricordi”, il suggestivo tratto di mare dove centinaia di pietre dipinte ricordano persone che non ci sono più. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Bacchelli, formato da Arianna Rondina (voce), Rita Bacchelli (violino e direzione), Giovanni Tripodi (violino) e Stefania Casu (pianoforte). Il concerto nasce come un momento di raccoglimento e condivisione. Le melodie accompagneranno il tramonto davanti a uno dei luoghi più emozionanti della costa livornese, dove il mare diventa custode della memoria. Il Mare dei Ricordi è un’iniziativa ideata da Mario Bartoli. Nel corso degli anni ha trasformato il fondale della scalinata di Antignano in uno spazio unico, dove vengono adagiate pietre colorate con i nomi delle persone scomparse, creando un memoriale a cielo aperto che richiama visitatori da tutta Italia e che è diventato noto anche oltre i confini nazionali.

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