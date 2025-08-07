Stefano dopo l’impresa: “È stata una vittoria per tutti”

Giovanneschi ha percorso a corsa la distanza da Cortina a Milano per diffondere il valore dello sport e a distanza di due mesi dalla partenza è giunto il tempo dei ringraziamenti: "Grazie prima di tutto alla mia famiglia e poi a Francesca Pancani e Anna Menasci di Diabetologia, alla famiglia D’Alesio, agli amici sempre presenti con un messaggio o una telefonata, a Paolo Mori Ubaldini e grazie tutti quelli che non conosco che mi hanno mandato messaggi di forza e incoraggiamento"

Da Cortina a Milano

Stefano a 43 anni, nel 2019, ha scoperto la corsa come terapia per la propria condizione e insieme a questo ha scoperto anche tantissimi altri benefici legati a questo sport. La passione per la corsa è cresciuta, tanto da condurlo a partecipare alla 100 Km del Passatore e alla Pistoia Abetone, oltre ad altre maratone e mezze maratone. Proprio mentre correva ha maturato l’idea di dar vita ad una iniziativa per diffondere il valore dello sport soprattutto nei ragazzi e nei giovani affetti da diabete. Stefano partirà l’8 giugno e arriverà il fine settimana del 20 giugno a Milano.

Le tappe saranno: _

_ 08/06 Cortina – Dobbiaco 31 km

_ 09/06 Dobbiaco – Brunico 27 km

_ 10/06 Brunico – Bressanone 36 km

_ 11/06 Bressanone – Bolzano 43 km

_ 12/06 Bolzano – Cortina sulla strada del vino 30 km

_ 13/06 Cortina – Trento 36 km

_ 14/06 Trento – Rovereto 26 km

_ 15/06 Rovereto – Limone sul Garda 33 km

_ 16/06 Limone sul Garda – Salò 35 km

_ 17/06 Salò – Brescia 33 km

_ 18/06 Brescia – Chiari 27 km

_ 19/06 Chiari – Treviglio 34 km

_ 20/06 Treviglio – Milano 42 km

