Santomauro nel cast di Itaca – Il Ritorno

L'attore livornese appare nel film diretto da Uberto Pasolini, una produzione internazionale distribuita da Rai Cinema che reinterpreta l'ultimo capitolo dell'Odissea. L'appuntamento è venerdì 7 agosto alle 21.20 in prima serata su Rai 3

C’è anche l’attore livornese Stefano Santomauro nel cast di “Itaca – Il Ritorno”, il film diretto da Uberto Pasolini con protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, in onda venerdì 7 agosto alle ore 21.20 in prima serata su Rai 3. Per Santomauro si tratta di una partecipazione in un’importante produzione internazionale, distribuita da Rai Cinema e accolta con grande interesse dalla critica per la sua rilettura intensa e profondamente umana dell’ultimo capitolo dell’Odissea. Nel film interpreta una piccola parte, condividendo il set con un cast di altissimo livello guidato da due tra i più grandi interpreti del cinema mondiale. Diretto da Uberto Pasolini, Itaca – Il Ritorno racconta il viaggio di Ulisse dopo la guerra di Troia, trasformando il mito classico in un dramma intimo sul ritorno, sulla famiglia e sulle ferite lasciate dalla guerra. Un’opera che ha conquistato il pubblico internazionale e che approda ora in prima serata sulla televisione pubblica italiana. Per Stefano Santomauro, reduce dall’intensa attività teatrale e dagli impegni come autore e comico, questa presenza rappresenta un ulteriore tassello di un percorso artistico che continua ad affiancare teatro, televisione e cinema. L’appuntamento è quindi per venerdì 7 agosto alle 21.20 su Rai 3, per scoprire anche il volto di Santomauro all’interno di una produzione internazionale di grande prestigio.

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