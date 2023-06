Santomauro nel cast internazionale di The Return

L'attore livornese nel cast (con un piccolo ruolo) con i premi Oscar Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Il film, basato sull'Odissea di Omero, uscirà in tutto il mondo nel 2024 per la regia italiana di Uberto Pasolini: "Realizzo un sogno che avevo da piccolo"

Nel 1992 Juliette Binoche e Ralph Fiennes lavorarono insieme per la prima volta nell’adattamento letterario Cime Tempestose. Quattro anni dopo, furono di nuovo fianco a fianco ne Il paziente inglese e adesso appariranno di nuovo in un film, The Return, quarta regia di Uberto Pasolini che per la prima volta porterà il regista italiano che vive in Inghilterra ad affrontare le dimensioni epiche dell’Odissea omerica. Di Uberto Pasolini è uscito quest’anno Nowhere Special. Il suo prossimo film, per cui si riformerà la coppia cinematografica composta da Juliette Binoche e Ralph Fiennes, si intitolerà The Return ed è un nuovo “realistico approccio” al poema omerico dell’Odissea. Nel cast internazionale ci sarà anche l’attore livornese Stefano Santomauro: “Sono molto felice per questa nuova avventura. Chi mi conosce sa che fin da piccolo sognavo di essere dentro un grande set, con grandissimi attori e respirare l’aria di cinema con la C maiuscola. Il film narrerà le vicende di Ulisse al suo ritorno ad Itaca. Ho avuto il privilegio di lavorare spalla a spalla con star come i vincitori dell’Oscar Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Nel cast anche Claudio Santamaria. Se ci ripenso mi vengono i brividi: vedere lavorare da vicino artisti di questo livello è formazione allo stato puto in diretta: è stato un privilegio che non dimenticherò. Farò parte del gruppo dei Proci con il personaggio Thoas, una figura molto interessante che mi ha fatto scoprire un nuovo lato drammatico. Respirare un set internazionale non è cosa da tutti i giorni. Sono senza parole per la grandezza del film: un vero kolossal, un’esperienza pazzesca! Nel film sono previste scene che hanno necessitato di un training con stunt-man professionisti, un lavoro che che ci ha impegnato anche a livello fisico. Non vedo l’ora di vederlo al cinema!”. Il film uscirà nel 2024 in tutto il mondo e sarà presentato, tra l’altro, al Festival del Cinema di Berlino e per l’attore labronico si aprono porte interessanti. La sceneggiatura è opera di John Collee e del commediografo inglese Edward Bond e prodotto da Picomedia, Red Wave Films, Rai Cinema distribuzione 01 Distribuzione.

Stefano Santomauro, chi è?

Attore ed autore livornese, molto amato in città e non solo, è anche uno dei fondatori storici del gruppo dei Camminatori Folli conosciutissimi per le avventure a piedi per il mondo senza prenotazione. Le loro gesta (a piedi in Nepal, in Amazzonia, in Lapponia solo per citarne alcune) gli hanno portati al Tg2 e ospiti alle Falde del Kilimangiaro su Rai3. Con i Camminatori Folli, è stato promotore della raccolta fondi da record del 2015 per aprire il Primo Parco Inclusivo di Livorno al Parterre totalmente finanziato dai cittadini livornesi: una raccolta fondi durata sei mesi che è riuscita a raccogliere la cifra record di 40.000 euro. La carriera di autore ed attore lo ha portato, in questi anni, a calcare i teatri di mezza Italia raggiungendo gli oltre 40.000 spettatori e collaborando con autori e drammaturghi di livello nazionale come Francesco Niccolini, Marco Vicari, Daniela Morozzi. I suoi spettacoli comici Like, Fake Club ed Happy Days sono stati selezionati al Torino Fringe Festival, Milano Off Fringe Festival, Catania Off Fringe Festival Festival delle Periferie di Napoli. Stefano Santomauro ha vinto inoltre il Kilowatt Festival Italia dei Visionari Como e il Premio della Critica al Festival Nazionale della Comicità di Modena.

