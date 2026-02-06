Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie degli sportelli

Per agevolare i cittadini nel cambio di documento, da effettuare entro il 3 agosto, il Comune ha previsto aperture straordinarie sia all'Anagrafe centrale sia agli Sportelli decentrati Nord e Sud

Tutte le carte d’identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza, cesseranno di avere validità il 3 agosto 2026. Entro questa data, come dal Regolamento UE 2019/1157, diventa necessario sostituire il vecchio documento con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per agevolare i cittadini che sono ancora in possesso del formato cartaceo il Comune di Livorno ha previsto aperture straordinarie degli sportelli, sia all’Anagrafe centrale sia agli Sportelli decentrati Nord e Sud.

Sono state programmate le seguenti aperture destinate al rinnovo della carta cartacea:

Centro Servizi Area Nord, piazza Saragat 1, apertura pomeridiana con orario 14.45-16.45, con due sportelli accessibili senza necessità di appuntamento:

mercoledì 18 febbraio 2026

mercoledì 11 marzo 2026

mercoledì 15 aprile 2026

Centro Servizi Area Sud, via Settembrini 33, apertura pomeridiana con orario 14.45-16.45, con due sportelli accessibili senza necessità di appuntamento:

lunedì 23 febbraio 2026

lunedì 30 marzo 2026

lunedì 20 aprile 2026

Anagrafe Centrale, Piazza del Municipio 50

apertura pomeridiana con orario 15.00-17.00, con due sportelli accessibili senza necessità di appuntamento:

venerdì 6 marzo 2026

Anagrafe Centrale, apertura sabato mattina, con orario 9.00-13.00, con uno sportello dedicato alle carte cartacee, a flusso libero senza necessità di appuntamento, in aggiunta ai due sportelli consueti, accessibili su appuntamento, relativi alle CIE;

sabato 14 marzo 2026

sabato 18 aprile 2026.

Inoltre, nelle giornate di sabato 21 marzo, domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo, contestualmente al servizio straordinario prestato in occasione del referendum costituzionale, saranno aperti ulteriori sportelli come segue:

Anagrafe Centrale, uno sportello dedicato alle carte cartacee, a flusso libero senza necessità di appuntamento, in aggiunta ai due sportelli consueti relativi al rinnovo CIE per le esigenze degli elettori ed urgenze (che nella giornata di domenica saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00, potendo quindi anche procedere al rinnovo di carte cartacee);

sabato 21 marzo, ore 9.00-13.00 (fascia oraria con apertura 3 sportelli);

domenica 22 marzo, ore 13.30-16.30 (fascia oraria con apertura 3 sportelli).

Centro Servizi Area Nord e Sud, quattro sportelli dedicati al rinnovo delle carte di identità a flusso libero, senza necessità di appuntamento per le esigenze degli elettori ed urgenze che potranno quindi anche procedere al rinnovo di carte cartacee e che saranno aperti nelle giornate di:

• sabato 21 marzo, ore 9.00-15.00 (fascia oraria con apertura 4 sportelli)

• domenica 22 marzo, ore 7.00-19.00 (fascia oraria con apertura 4 sportelli)

• lunedì 23 marzo, ore 7.00-15.00 (fascia oraria con apertura 4 sportelli).

Cosa serve

I principali presupposti di rilascio della CIE (Carta Identità Elettronica) sono invariati rispetto al vecchio documento cartaceo, ovvero:

presenza fisica dell’interessato, anche se minore di età (non è possibile agire per delega o per procura);

foto recente a colori di caratteristiche adeguate, come spiegato di seguito;

riconoscimento con la carta di identità precedente o con altro documento valido o in via residuale e previa valutazione dell’ufficiale d’anagrafe attraverso due testimoni muniti di documento valido;

obbligo di denuncia in caso di furto/smarrimento del documento e di esibire la denuncia alla richiesta di rinnovo;

necessità di autorizzazione di entrambi i genitori per il rilascio di documento valido per l’espatrio ai minori;

per i maggiorenni possibilità di manifestare la propria volontà in ordine alla dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti;

esibizione del titolo di soggiorno e passaporto per gli stranieri.

Tuttavia la CIE prevede alcune specifiche particolarità:

occorre una foto formato tessera, recente, scattata non più di 6 mesi prima, a colori con sfondo bianco, di qualità adeguata ed in grado di rappresentare l’interessato così come si presenta “alla vista” dell’operatore in quel momento. La foto deve ritrarre il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili senza occhiali. Le caratteristiche sono le stesse previste per il rilascio del passaporto. In caso di foto in formato digitale, la stessa deve essere resa disponibile, per motivi di sicurezza, almeno tre giorni precedenti alla data dell’appuntamento fissato per il rilascio/rinnovo – con definizione immagine: almeno 400 dpi; dimensione del file: massimo 500kb; formato del file: .jpg – inviandola tramite email ai seguenti indirizzi:

[email protected] per appuntamenti presso l’Anagrafe in piazza del Municipio;

[email protected] per appuntamenti presso lo sportello Sud in via Settembrini;

[email protected] per appuntamenti presso lo sportello Nord in Piazza Saragat.

Si suggerisce di presentare la tessera sanitaria/codice fiscale per semplificare l’individuazione del soggetto nella banca dati (attraverso la lettura ottica del codice a barre); è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali salvo casi oggettivi di impossibilità.

