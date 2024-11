Storie di vita, le donne imprenditrici si raccontano agli studenti

Le studentesse e studenti delle classi quarte e quinte del Vespucci-Colombo e dell'ITI hanno incontrato queste donne, professioniste e imprenditrici, che si sono messe in gioco per raccontare sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale all’iniziativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. La presidente Marcucci: "Non ci sono ruoli preclusi alle donne, che oggi riescono ad affermarsi anche in professioni che un tempo potevano apparire tipicamente maschili. Ma c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la parità"

Protagoniste stamattina all’iniziativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con gli istituti superiori per promuovere la cultura della parità di genere sono state: Simona Alemanno – Alemanno & C. s.r.l., Paola Bartoli – F.lli Bartoli s.r.l., Gloria Cappagli – consulente del lavoro, Roberta Conte – geometra, Annalisa Faustino – GLAM Ricevimenti s.r.l., Chiara Frangerini – Frangerini Impresa s.r.l.u., Valeria Rolle geometra, Arianna Mannari – Eugenio Mannari s.r.l., Elena Mannucci – Termisol Termica s.r.l., Valeria Masoni – Tenuta La Valle, Chiara Mencarelli – agronoma, Francesca Ozia – commercialista, Valeria Rinaldi – commercialista, Serena Poletti – Le bimbe di Rita, Francesca Scali – Austral S.T.C. s.r.l., Selena Stagi – ArtBC consulting & communication srls.

Le studentesse e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori Vespucci-Colombo e Galileo Galilei hanno incontrato queste donne, professioniste e imprenditrici, che si sono messe in gioco per raccontare sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale. Ad aprire la mattinata i saluti delle istituzioni con Riccardo Breda presidente CCIAA Maremma e Tirreno, Francesca Marcucci presidente Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile CCIAA Maremma e Tirreno, Giancarlo Dionisi Prefetto di Livorno, Daniele Ridente Primo Dirigente della Polizia di Stato della Questura di Livorno, Cristina Grieco Dirigente Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ambito territoriale provinciale – Ufficio VIII di Livorno. Francesca Marcucci, componente della giunta camerale e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile, ha aggiunto: “Ringrazio le imprenditrici e le professioniste che con grande disponibilità si sono messe a disposizione per confrontarsi con le ragazze ed i ragazzi e dimostrare loro, con esempi tangibili, che le scelte professionali non devono essere condizionate dagli stereotipi di genere. Ogni persona con la propria preparazione e competenza deve essere libera di scegliere la propria strada – ha proseguito – Non ci sono ruoli preclusi alle donne che oggi riescono ad affermarsi anche in professioni che un tempo potevano apparire tipicamente maschili, ma c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la parità”. “E’ fondamentale tradurre in azioni concrete la cultura della parità di genere e la Camera di Commercio è impegnata in tal senso sia all’interno dell’ente, sia nell’incentivare le imprese ad adottare policy adeguate in merito – ha detto il presidente Breda – Bisogna parlare ai giovani perché loro hanno in mano il futuro ed eventi come questo, a favore dell’imprenditorialità giovanile e della cultura delle pari opportunità, sono importanti per orientare le nuove generazioni ad un diverso modello di visione della donna che lavora e che ha una propria impresa”.

