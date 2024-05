Strage di Nassiriya, donato un quadro nel ricordo di Enzo Fregosi

Il sovrintendente in quiescenza Luigi Iuliano ha donato nelle mani del comandante provinciale dei carabinieri di Livorno, colonnello Piercarmine Sica, un’opera realizzata dal noto e affermato pittore livornese Franco Sumberaz

Nella mattinata di martedì 7 maggio, il sovrintendente in quiescenza Luigi Iuliano ha donato nelle mani del comandante provinciale dei carabinieri di Livorno, colonnello Piercarmine Sica, un’opera realizzata dal noto e affermato pittore livornese Franco Sumberaz, maestro poliedrico oltre che apprezzato docente di Storia dell’Arte per oltre 40 anni in vari istituti scolastici della città. Numerose sono le sue mostre personali e collettive in Italia e all’estero. L’opera donata ai Carabinieri del Comando Provinciale è stata subito esposta nella sala convegni del Comando Provinciale.

Durante la consegna, avvenuta anche alla presenza della signora Paola Coen Gialli, vedova del sottotenente Enzo Fregosi caduto a Nassiriya, nonché di una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale e della 2ª Brigata Mobile – il colonnello Sica ha ringraziato affettuosamente il donante e coloro che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione dell’opera (il quadro donato era stato esposto proprio nel foyer del teatro Goldoni la sera del 12 novembre 2023, in occasione del concerto organizzato dall’Arma di Livorno per celebrare il ventennale della strage di Nassiriya).

Al termine dell’incontro, il maestro Sumberaz ha illustrato la sua creazione: si tratta di un dipinto ispirato al vile attentato, che esprime una commemorazione profonda e sentita in particolare verso i caduti dei Carabinieri in cui vede sovrapporsi i fregi distintivi dell’Arma, tra cui gli Alamari e lo scudetto della missione irachena “Antica Babilonia” simboli inequivocabili dell’evento, i quali manifestano la pietà sempre presente non solo nella memoria dei familiari, ma viva nell’anima di tutti i carabinieri, con l’auspicio tuttavia di un nuovo inizio di pace, desiderio quanto mai attuale ai giorni nostri.

