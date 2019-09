“Strano” odore, l’ipotesi è che venga dal mare

Uno "strano" odore è stato avvertito nel pomeriggio del 17 settembre, dalle 17 circa. In particolare in centro e sul lungomare. La nota di Comune e vigili del fuoco

Uno “strano” odore è stato avvertito nel pomeriggio del 17 settembre, dalle 17 circa. In particolare in centro. Ma anche da Coteto, Fabbricotti, via Grande, Corea, Picchianti, zona Roma, viale Italia e via elencando (potete consultare, secondo le segnalazioni dei lettori fatte sotto all’articolo postato sulla nostra pagina Facebook, tutte le zone interessate). Praticamente mezza città fino a Quercianella. Tante le segnalazioni arrivate in redazione e tante altre nei gruppi Fb e alla centrale operativa del 115.

Alle 18,10 è stata inviata dai vigili del fuoco, alle redazioni locali, una nota che riportiamo integralmente qua di seguito: “Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in verifiche sul territorio con la strumentazione in dotazione e la sala operativa del 115 ha provveduto ad interessare la capitaneria di porto e l’Arpat, agenzia titolata all’effettuazione dei controlli sulla qualità dell’aria. Le aziende che gravitano nella zona portuale e l’Asa, azienda che distribuisce il gas metano, hanno escluso loro coinvolgimenti. Al momento non è stato possibile risalire all’origine del fenomeno”.

Alle 19,23 di martedì 17 settembre la possibile spiegazione di questo “strano” odore proviene da un comunicato stampa inviato alle redazioni dei media locali dal Comune di Livorno.

“Il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni circa la forte maleodoranza che ha investito l’intera città a partire dal pomeriggio. L’assessora Giovanna Cepparello si è mossa immediatamente contattando i soggetti preposti, a partire da Arpat e dalla sala operativa della Protezione Civile di Firenze – si legge nella nota di Palazzo Civico – E’ emerso che la maleodoranza è stata percepita in tarda mattinata in località Calambrone. Dai rilievi condotti da Arpat nella zona industriale non sono emerse evidenti emissioni odorigene lato terra e, d’altro canto, Asa ha escluso che si tratti di fughe di gas dalla rete di loro competenza. L’Assessora ha contattato anche la capitaneria di porto, che ad ora ritiene di escludere che gli odori provengano dall’area portuale. Al momento, quindi rimane ignota l’origine del fenomeno, anche se gli elementi a disposizione fanno ipotizzare che venga dal mare. Di fronte ad un fenomeno di questa portata – ha dichiarato Giovanna Cepparello – abbiamo tutti la responsabilità di dare risposte chiare ai cittadini, anche ai fini della prevenzione; ho riscontrato grande volontà di collaborare da parte di tutti gli enti coinvolti, e in questo senso credo che sarà utile proporre una sorta di coordinamento per affrontare in futuro eventi di questo tipo, che coinvolga tutti gli enti e le autorità preposte. Spero che, incrociando i dati del vento con la direzione di diffusione della maleodoranza, si possa riuscire a capire la circostanza che ha portato la città a vivere questo evento. Per noi è una priorità – conclude l’assessora – comprendere quello che è successo e costruire strategie preventive per il futuro”.