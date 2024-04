Street control e verifiche sugli orari tra via Cambini, piazza Attias e via Roma

Riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare le problematiche di "malamovida" sollevate dai residenti. Disposti controlli con Arpat sul contenimento del rumore e sul rispetto dell’orario di interruzione della musica e contro la sosta selvaggia verrà impiegato lo street control

Facendo seguito a varie segnalazioni da parte di cittadini relative alla “molamovida” tra via Cambini, piazza Attias, via Roma la problematica è stata esaminata in un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto e in un tavolo tecnico alla presenza delle forze dell’ordine e dell’Arpat presieduto dal questore. E’ emersa la decisione di effettuare dei controlli sul contenimento del rumore secondo i parametri di legge e sul rispetto dell’orario di interruzione della musica da parte degli esercenti come disciplinato dal Regolamento comunale per le ore 24.00. Per evitare che i mezzi di emergenza e soccorso abbiano difficoltà di intervento saranno inoltre disposti controlli con lo street control, strumento che consente di riprendere la targa e i dati del veicolo rilevando le violazioni al Codice della Strada tramite fotocamere e videocamere. Nelle prossime settimane verrà convocato nuovamente il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dove verrà valutata l’efficacia di queste misure e l’eventuale adozione di misure più incisive, anche in materia di limitazione degli orari di vendita degli alcolici o degli orari di chiusura dei locali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©