Street Dance, Lorenzo campione italiano

I prossimi impegni per Lorenzo saranno i campionati europei e, successivamente, i campionati mondiali. "Il titolo è dedicato a tutti gli amici stretti"

Il 15 febbraio si sono svolti a Riccione i campionati Italiani assoluti di Street Dance.

Il livornese Lorenzo Martelli, atleta della Emozione danza, ha conquistato il suo 12° titolo italiano. “È stata una grandissima soddisfazione, ho fatto di tutto per poter partecipare nonostante un grave infortunio al tendine dell’alluce” afferma Lorenzo che continua: “Ci sono state molte avversità, non solo l’infortunio e i tempi stretti per recuperare. Sono soddisfatto per come ho gestito tutto le difficoltà e, ovviamente, del risultato finale”. I prossimi impegni per Lorenzo saranno i campionati europei e, successivamente, i campionati mondiali. “Un ringraziamento a Valerio Giorgi e Luciano Bientinesi per essere riusciti a riabilitarmi in maniera efficace e fulminea. E un grazie al papà Mauro per aver fatto da mental coach ed infine un grazie e un saluto a Samuele. Il titolo è dedicato a tutti gli amici stretti”.

