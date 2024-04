Striscia la notizia al Mercato delle Vettovaglie

Il servizio è andato in onda poco fa come servizio di apertura della puntata. Protagonista Dario Ballantini, in versione ministro Lollobrigida, e gli esercenti

Livorno, o meglio il Mercato delle Vettovaglie, in tv a Striscia la notizia. Il servizio è andato in onda poco fa come servizio di apertura della puntata. Protagonista Dario Ballantini, in versione ministro Lollobrigida, e gli esercenti. “Per magnificare i prodotti italici il ministro Lollobrigida ha fatto visita ad un mercato comunale” ha detto Gerry Scotti presentando il servizio. Lo stesso Dario scriveva su Fb oggi: “Questa volta la troupe in trasferta nella mia Livorno! Prima il trucco a casa mia e poi abbiamo portato il finto ministro Francesco Lollobrigida al famoso mercato delle vettovaglie! Ci vediamo stasera”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©