Striscia la notizia sbarca a Capraia

Davide Rampello, per la sua rubrica Paesi, paesaggi, è andato alla scoperta dell'isola e in particolare di uno degli allevamenti ittici di orate e spigole più avanzati del Mar Mediterraneo

Striscia la notizia sbarca a Capraia. “Situata a 40 miglia nautiche da Livorno è terra e mare insieme” esordisce Davide Rampello raccontando l’isola in un servizio andato in onda il 17 maggio per la rubrica Paesi, paesaggi. Dopo un passaggio a Cala Rossa (“ciò che resta dell’antico vulcanico spento 4 milioni di anni fa), Rampello spiega che qui è presente uno degli allevamenti ittici di orate e spigole più avanzati del Mar Mediterraneo. E dopo aver illustrato nel dettaglio in cosa consiste il lavoro di Fabio, Stefano e Giorgio con la loro imbarcazione Enzo, ecco l’immancabile frase di chiusura del servizio: “Ora è tempo di andare. Venite a Capraia, ma non come turisti mi raccomando. Ma come ospiti”. Ricordiamo che nel settembre 2023 a dedicare un servizio all’isola di Capraia era stato WikiPedro.

