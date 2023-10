Striscia la notizia, servizio da Livorno per aiutare i bambini affetti da Sma

L'inviato Vittorio Brumotti ha incontrato le Famiglie Sma alla Terrazza Mascagni. Daniele, livornese, membro del direttivo dell'associazione: "Oggi la malattia si può affrontare se scoperta fin dalla nascita grazie allo screening neonatale. Ringraziamo Striscia per l'attenzione"

Striscia la notizia a Livorno. Protagonista del servizio, andato in onda il 30 settembre, Famiglie Sma (www.famigliesma.org). Dopo alcune evoluzioni in bicicletta sulla spalletta della Terrazza Mascagni, l’inviato Vittorio Brumotti ha dato la parola all’associazione. Daniele, livornese, che ringraziamo per la disponibilità, è membro del consiglio direttivo nazionale dell’associazione: “Ringraziamo Striscia e Brumotti, in particolare, che come tutti gli anni ci aiuta tantissimo durante la raccolta fondi per la ricerca. Quest’anno è venuto a Livorno per aiutarci a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dello screening neonatale (che colpisce circa 1 neonato ogni 6 mila come si legge sul sito di Famiglie Sma, ndr,) attualmente attivo in Toscana e altre sei Regioni, che consente di scoprire l’atrofia muscolare spinale. Grazie anche alle donazioni degli italiani nella ricerca sono stati prodotti tre farmaci e, oggi, somministrando la terapia nella fase pre sintomatica vi è la possibilità che la malattia non si manifesti o si manifesti in forma molto lieve”. Nel servizio viene ricordato il numero per le donazioni. Lo ricordiamo anche noi: 45585.

