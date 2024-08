Striscione della squadra per Diego: “Cicce per sempre con noi”

Foto tratta dalla pagina Fb Rugby Livorno 1931 che ringraziamo per la disponibilità

La squadra Rugby Livorno 1931, in cui Diego giocava come pilone, si è riunita per scattare una foto con lo striscione "Cicce per sempre con noi" con una dedica pubblicata sulla pagina Fb: "Rimarrai sempre qui con noi, ad indossare con amore ed onore la maglia con la quale sei cresciuto. Grazie per quello che ci hai dato, Cicce. Sarai sempre nei nostri cuori". E un amico ha attivato una raccolta fondi per la famiglia. Trovate il link per partecipare all'interno dell'articolo

Il ricordo di Diego della squadra Rugby Livorno 1931, in cui il giovane giocava come pilone, pubblicato dalla società sulla propria pagina Fb nel pomeriggio di ieri dopo l’annuncio in un comunicato stampa della scomparsa del diciassettenne: “Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che proviamo e con il quale ci stringiamo forte intorno alla tua famiglia. Speravamo che tu vincessi la partita più difficile della tua vita, ma così non è stato. Hai passato la palla troppo presto, Diego, lasciando un vuoto incolmabile dentro ai nostri cuori. Ma tu rimarrai sempre qui con noi, ad indossare con amore ed onore la maglia con la quale sei cresciuto. Grazie per quello che ci hai dato, Cicce. Sarai sempre nei nostri cuori”. La squadra si è inoltre riunita per scattare una foto con lo striscione “Cicce per sempre con noi“. Un amico intanto, Emiliano, ha aperto una raccolta fondi alla quale è possibile partecipare cliccando su questo link. “Ho iniziato a raccogliere fondi da devolvere alla famiglia al fine di supportarla in questo momento difficile. Grazie per il vostro sostegno e per essere parte di questo gesto d’amore e di solidarietà. Insieme, continueremo a portare avanti il suo sogno e a far sì che la sua memoria non venga mai dimenticata”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©