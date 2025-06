Striscione e clacson per ricordare Dario

Una immagine tratta dal video dei clacson che suonano al Varco Fortezza per salutare Dario. Trovate il video qui in fondo all'articoloe sui nostri social

Uno striscione con scritto Ciao Dario e il “saluto” di quattro ralle. È l’iniziativa promossa da Simone, dipendente Uniport, che ringraziamo per la disponibilità, insieme ad altri colleghi di Uniport, per ricordare l’amico e collega Dario, dipendente di ALP, scomparso ieri all’età di 39 anni. L’iniziativa si è svolta ieri pomeriggio alle 18.30 al Varco Fortezza. Dopo aver posizionato le quattro ralle, una accanto all’altra, è stato suonato il clacson per un minuto circa. Sempre ieri pomeriggio il presidente di ALP Jary De Filicaia, a nome di tutto il cda, aveva espresso condoglianze ai familiari di Dario. “Ci stringiamo anche noi al dolore dei familiari” conclude Simone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©