Striscione e memorial per ricordare “Secco”

Il 13 agosto gli amici hanno celebrato la 6ª ricorrenza della scomparsa di Alessandro “Secco” Costantini con una partita e lo striscione “A chi non respira più con noi ma continua a vivere al nostro fianco”. In memoria dell’amico, gli amici hanno poi voluto lasciare un lucchetto con una frase in viale Risorgimento dove il 13 agosto 2018 è avvenuto l’incidente.

