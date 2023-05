Striscione e sirene accese, in pensione il vigile del fuoco Pellegrini

E' possibile guardare il video cliccando sull'icona celeste sopra al titolo

I colleghi, insieme alla figlia Ilaria, alla compagna Silvia e all'affezionatissimo pastore australiano Rey, hanno salutato Daniele Pellegrini, livornese, 60 anni compiuti a maggio, caporeparto dei vigili del fuoco con la mansione nell'ultimo anno di capoturno provinciale del turno C

“Pelle pompiere per sempre. Ragazzi! Ci vuole buon senso”. Con questo striscione e le sirene accese i colleghi – insieme alla figlia Ilaria, alla compagna Silvia e all’affezionatissimo pastore australiano Rey – hanno salutato nella caserma di via Campania Daniele Pellegrini, livornese, 60 anni compiuti a maggio, caporeparto dei vigili del fuoco con la mansione nell’ultimo anno di capoturno provinciale del turno C, dal 1 giugno in pensione. “Se mi sono commosso? Un po’ me lo aspettavo questo cerimoniale ma dopo 32 anni passati in questa grande famiglia credo sia una cosa normale emozionarsi”. Entrato nel Corpo nel 1992, Daniele è stato 1 anno a Vercelli, poi 4 al distaccamento dell’Elba, 2 al distaccamento di Piombino. Da 26 anni circa, con una parentesi nel 2014 come caposquadra a Prato, è a Livorno sempre come caposquadra: prima a Cecina e poi a Livorno dove nell’ultimo anno ha acquisito, come detto, la mansione di capoturno provinciale. Daniele porta con sé i servizi svolti nel terremoto dell’Umbria, nelle alluvioni di Genova, nell’alluvione di Cardoso, nel terremoto dell’Aquila e nel terremoto in Emilia; inoltre nella sua mente porta con sé il più recente intervento a Portoferraio dove nel 2019 è esplosa una palazzina. “Le emozioni che proviamo noi vigili del fuoco sono molto forti. Alcune anche “dure”, penso appunto alle calamità naturali a cui ho partecipato, ma tante altre sono bellissime e questo è uno degli aspetti più belli della nostra professione”.

Condividi: