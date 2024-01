Striscione per Ale: “Leale in campo e fuori. Nencio nei nostri cuori”

E' stato esposto nel parcheggio del cimitero dei Lupi dalla Nuova Corea calcio 1998 per ricordare il compagno e amico Alessandro Nencini. Il capitano e l'allenatore della squadra: "E' una frase che è venuta dal cuore scritta a nome di tutti che rappresenta esattamente la persona che era il Nencio: semplice, sorridente, mai una parola fuori posto, disponibilissimo. Un ragazzo, un amico, esemplare"

“Leale in campo e fuori. Nencio nei nostri cu❤️ri”. E’ lo striscione esposto da domenica pomeriggio nel parcheggio del cimitero dei Lupi dalla Nuova Corea calcio 1998 (arrivata fino alla seconda categoria) per ricordare il compagno di squadra e amico Alessandro Nencini scomparso venerdì 26 gennaio all’età di 47 anni. “E’ una frase che ci è venuta dal cuore scritta a nome di tutti e che rappresenta esattamente la persona che era il Nencio – xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid” data-testid=”emoji”>spiegano l’allenatore Fabio Dazzi e il capitano Daniele Gaetano, che ringraziamo per la disponibilità – Ale era un amico. Lo striscione in sé, realizzato con i colori sociali della squadra, è una piccolezza ma ci siamo sentiti di dedicarglielo perché crediamo se lo meriti. Semplice, sorridente, mai una parola fuori posto, disponibilissimo, capace di tendere la mano a chiunque si trovasse a terra dopo un fallo. Insomma, un ragazzo esemplare, pieno di valori, che nella squadra ci stava a pennello. E com’era in campo era fuori. Da ammirare. E’ stato un amico di mille battaglie fatte di trionfi e anche di sconfitte. In questi casi si dice che se ne vanno sempre i migliori ma per Ale, e chi lo conosce meglio di noi lo sa, è davvero così. Ringraziamo la famiglia per averci permesso di dedicargli un ricordo”.

