Striscione per Alessandro in via da Vinci

Il fratello Francesco e gli amici di Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità, di fianco allo striscione esposto in via da Vinci

"Il tuo sorriso rimarrà indelebile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Verrai ricordato per la persona stupenda che eri e che sarai per sempre. Ciao Ale". Giovedì il funerale alla chiesa San Pio X

“Il tuo sorriso rimarrà indelebile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Verrai ricordato per la persona stupenda che eri e che sarai per sempre. Ciao Ale (seguito da un cuore rosso)”. E’ lo striscione firmato “La tua famiglia e i tuoi amici” esposto in via da Vinci dove ha perso la vita Alessandro in seguito ad un incidente stradale. A realizzarlo è stato il fratello Francesco insieme agli amici: “Lo striscione rimarrà qui fino a domani poi lo porteremo alla chiesa San Pio X (via delle Sorgenti, ndr) dove giovedì si svolgeranno i funerali. Grazie a chi ci ha permesso di esporlo”.

