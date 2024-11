Striscione per Cicce a scuola: “Esempio di amore infinito”

"Il tempo passa ma non porterà via il tuo ricordo. Cicce vive"

Il plauso della dirigente scolastica dell'ITI Manuela Mariani, che ringraziamo per la disponibilità, all'iniziativa degli amici del diciassettenne

“Il tempo passa ma non porterà via il tuo ricordo. Cicce vive”. È lo striscione esposto da inizio anno scolastico sul cancello di ingresso dell’Iti dagli amici di Diego, soprannominato Cicce, scomparso all’età di 17 anni il 13 agosto scorso in seguito ad un incidente stradale. Una iniziativa, quella degli amici, tanto sentita quanto apprezzata anche dalla dirigente scolastica Manuela Mariani che così commenta: “Vorrei sottolineare che ancora oggi rimane indelebile lo striscione così come rimane forte e chiaro in via dell’Ardenza il ricordo degli amici e dei compagni di banco verso il nostro studente. Quello che mi colpisce profondamente è l’amore infinito che questi ragazzi dimostrano ad oltranza, senza riserve, verso il nostro studente.

Questa è una competenza “che non si insegna”, che nasce spontanea dal cuore. Dal loro cuore. E noi adulti dovremmo inchinarci di fronte a questi esempi di cittadinanza autentica, a questo amore infinito che tanto più spesso manca ovunque. Anche nella scuola”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©