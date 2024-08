Striscione per Ginevra con le dediche di babbo, familiari e amici

Uno striscione reso ancora più dolce dalle tante dediche che genitori, parenti e amici hanno voluto aggiungere intorno. Una delle più significative e tenere è quella di "babbo". "È vero sei la pazzia più bella che potessi fare", "Posso perdere tutto ma non posso perdere te"

“Gine ❤️ i nostri cuori battono con il tuo” è il grande striscione apparso all’ospedale per la ragazza di 19 anni rimasta coinvolta in un incidente in scooter il 24 luglio. Uno striscione reso ancora più dolce dalle tante dediche che genitori, parenti e amici hanno voluto aggiungere intorno alla frase. Una delle più significative e tenere è quella di “babbo”. “È vero sei la pazzia più bella che potessi fare” e “Posso perdere tutto ma non posso perdere te”. “Non tu vita mia amore mio, abbiamo fatto sempre tutto insieme” firmato zia. E ancora quelle degli amici: “Forza Gine”, “Sei nel mio cuore”, “Siamo tutti con te”, “Sei l’amore mio più grande”, “Siamo ad aspettarti”. “Sei la mia stella polare. Mi impedisci di cadere mi indichi la direzione”. E molte altre. Mentre di fianco, lato via Gramsci, ricordiamo che i compagni di squadra hanno attaccato lo striscione “Forza Cicce! Combatti” per il loro amico di 17 anni anche lui rimasto coinvolto in un incidente in scooter il 6 agosto.

