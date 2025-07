Striscione per Igor: “Sono senza parole. Vi voglio bene”

immagine tratta dal video pubblicato da Igor Protti sulla sua pagina Instagram

Iniziativa dei rappresentanti della Curva Nord Fabio Bettinetti che stamattina hanno fatto visita al campione per mostrargli lo striscione: "Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor"

Un momento particolarmente toccante è stato vissuto stamattina da Igor Protti che dal balcone della stanza in cui si trova ha salutato e ringraziato alcuni rappresentanti della Curva Nord Fabio Bettinetti che hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza, a nome di una città intera, verso il campione. “Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor” è stato lo striscione che hanno preparato ed esposto. “Siamo con te, un abbraccio” hanno poi aggiunto i ragazzi. “Lo so, lo so. Grazie. Grazie” ha risposto Protti mandando un bacio. Che nel pubblicare il video sulla sua pagina Instagram ha poi scritto: “Sono senza parole. Vi voglio bene. GRAZIE”. Da segnalare, lo striscione esposto a Bari nei giorni scorsi: “Lotta da ultras”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©