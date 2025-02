Striscioni della Curva Nord: “Tutti allo stadio”

Davanti all’Iti, al Vespucci, al Nautico e all’ingresso di Coteto. Sono i quattro luoghi scelti dalla Curva Nord Fabio Bettinetti stanotte per attaccare quattro striscioni (“Baldi e fieri. Tutti allo stadio” al Nautico e al Vespucci; “E’ l’amaranto che ho nelle vene. Tutti allo stadio” all’Iti e “Tutti allo stadio” a Coteto) con i quali invitare la città ad andare allo stadio Armando Picchi domani 16 febbraio a sostenere la squadra impegnata nella partita casalinga contro il Siena (fischio di inizio ore 14.30). E sono almeno due i motivi per rispondere all’appello. L’esaltante posizione di classifica, l’Us Livorno 1915 è primo con 12 punti di vantaggio sulla seconda, e il fatto che la società festeggerà con la propria tifoseria i 110 anni di storia amaranto. Sarà una festa alla quale parteciperanno anche le scuole calcio della città e, aggiunge alla curva, “un’occasione per cantare a squarciagola per la nostra maglia e la nostra città”.

