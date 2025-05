Studentesse avvicinate in strada: “Grazie alla scuola per averci ascoltate e aiutate”

In viale Carducci si sarebbe verificato uno dei due episodi; l'altro, quello raccontato da Martina, in via Garibaldi

Una delle studentesse: "Grazie al mio prof. che vedendomi spaesata si è fermato a tranquillizzarmi e grazie alla scuola che non appena venuta a conoscenza della situazione si è attivata per aiutarci". Il dirigente scolastico: "Abbiamo raccolto la testimonianza e informato la questura"

“Abbiamo raccolto la testimonianza e informato la questura”. A dirlo il dirigente scolastico di un istituto superiore cittadino, che ringraziamo per la disponibilità, in seguito a quanto raccontato da una studentessa ad un professore. Martina, nome di fantasia, ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo nei pressi della fermata dell’autobus in via Garibaldi: “Fortunatamente – spiega – sono riuscita ad allontanarmi subito e a trovare il mio professore che è rimasto con me e ha poi relazionato l’ufficio di presidenza sull’accaduto”. La studentessa aveva poi deciso di inviare un messaggio a Livornogramm per invitare le altre ragazze a fare attenzione ed è venuta alla luce la testimonianza di un’altra studentessa, della stessa scuola, che ha raccontato di essere stata vittima di un episodio simile nei pressi della fermata dell’autobus in viale Carducci. “Colgo l’occasione – conclude Martina – per ringraziare, in particolare, il mio prof. che vedendomi spaesata si è fermato a tranquillizzarmi e la scuola che non appena venuta a conoscenza della situazione si è attivata per aiutarci”.

