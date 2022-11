“Studenti” senior in Erasmus a Livorno

Gruppo di over 65 prevenienti da Cipro, Svezia e Repubblica Ceca in città grazie al progetto “Smart Seniors”, capofila Provincia di Livorno Sviluppo, che promuove l’apprendimento e gli scambi per persone di età avanzata portandoli alla scoperta del patrimonio e dei valori che caratterizzano l’Unione Europea

Un gruppo di over 65 prevenienti da Cipro, Svezia e Repubblica Ceca sono a Livorno per fare l’esperienza Erasmus grazie al progetto “Smart Seniors”, con capofila Provincia di Livorno Sviluppo. Finanziato dal Programma Erasmus+ 2014-2020, il progetto promuove l’apprendimento e gli scambi per persone di età avanzata, portandoli alla scoperta del patrimonio e dei valori che caratterizzano l’Unione Europea. “Abbiamo ricevuto a Livorno il gruppo di over 65 come “studenti senior” del programma Erasmus – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – anche dal nostro territorio dieci persone potranno fare la stessa esperienza, per arricchiere il loro percorso culturale in altri paesi”.

Così Ulla, Mona, Laila, Caroline (da Ostersund, Svezia), insieme ai ciprioti Andreas, Yannakis, Adamos e Lambrini, cui si uniscono Helena e Blanka, da Praga, in questa settimana visitano Livorno e si confrontano sui comuni valori europei. Tutti sono entusiati di scoprire la città e di conoscere i coetanei degli altri paesi grazie all’opportunità offerta dal programma Erasmus. A loro si uniscono anche alcune persone del territorio, che partecipano alle visite e fanno conoscenza dei coetanei stranieri.

Lunedì 14 e martedì 15 gli over 65 visitano la città di Livorno e alcuni musei d’arte, mercoledì 16 fanno un tour del “Villaggio Solvay” a Rosignano e incontrano il gruppo intergenerazionale di Radio Unipop, la radio culturale dell’Università Popolare di Rosignano, partner associato del progetto. Giovedì 17 partecipano al workshop “Gli anziani custodi e promotori di valori per la società” al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (dalle ore 10) incontrando associazioni e senior del territorio, mentre venerdì 18 visitano il Santuario di Montenero e tornano in città per valutare la propria esperienza con Erasmus.

