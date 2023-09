Studia al Niccolini-Palli di Livorno la nuova Miss Toscana

Foto gentilmente concesse dal concorso Miss Toscana e tratte dalla pagina Facebook Miss Italia Toscana

La nuova Miss Toscana si chiama Giada Pieraccini, 18 anni, e dal Comune di Seravezza tutti i giorni prende un treno che la mattina la porta al liceo coreutico Niccolini-Palli qui a Livorno. "Nel tempo libero amo cucinare, passione che ho ereditato dal mio babbo che è uno chef. Sogno di diventare una modella o di lavorare nel mondo della danza. La bilancia? Non la tocco mai"

di Giacomo Niccolini

La nuova Miss Toscana, fresca di incoronazione, si chiama Giada Pieraccini, ha 18 anni è alta 175 centimetri, vive a Ripa una frazione del Comune di Serravezza, e tutte le mattine si alza allee 5,30 per prendere un treno che la porta a Livorno dove frequenta da 4 anni il Liceo Coreutico Niccolini Palli.

Un impegno non indifferente che porta avanti con grande dedizione e che la condurrà, con questo anno scolastico che sta per iniziare, direttamente agli esami di maturità.

“Mammamia se ci penso agli esami…”, scherza sorridendo al telefono con la redazione di QuiLivorno.it che, in seguito al permesso avuto dalla manifestazione Miss Toscana, ha deciso di intervistarla per conoscerla meglio.

Come mai hai deciso di studiare proprio nella nostra città?

“A Livorno c’era il liceo coreutico più vicino a casa mia ed anche quello più quotato: il Niccolini-Palli. La scelta è stata diciamo obbligata per me che dall’età di 3 anni pratico danza. In questa scuola facciamo 14 ore settimanali di danza. È una scuola impegnativa ma la faccio con grande passione”.

Passione con la quale ti sei messa in gioco con questo concorso?

“Diciamo che è stato quasi un gioco all’inizio. Poi la cosa si è resa più seria di volta in volta e ho accettato di buon grado la sfida. È stata un’esperienza davvero fantastica che mi ha permesso di conoscere gente stupenda e fare delle nuove amicizie”.

Come sei arrivata a diventare Miss Toscana?

“Ho iniziato con le tappe di avvicinamento di cui ne ho vinte sette su otto. Gli organizzatori del concorso mi hanno detto che è un risultato alquanto clamoroso”.

Che strada vedi per il tuo futuro?

“Mi piacerebbe che il lavoro di modella potesse diventare il mio futuro. Ma anche la danza mi piacerebbe che potesse essere una valida alternativa per la mia vita”.

Quali i tuoi hobby?

“Mi piace andare a cavallo quando ho tempo. E poi adoro cucinare. Ho un babbo chef che mi ha trasmesso la passione per la cucina e per il buon cibo. Quindi appena posso mi dedico ai fornelli”.

Il rapporto con la bilancia?

“Non mi peso mai, giuro. Non salgo mai sulla bilancia. Vivo la mia vita serena tra scuola, danza e qualche impegno come modella. Ma la bilancia non la tocco mai”.

Ormai è qualche anno che vieni qua a Livorno. Cosa ti piace di più della nostra città?

“Senza ombra di dubbio la Terrazza Mascagni. È un simbolo di Livorno, ed è bellissima”.

Durante l’estate torni mai qui da noi?

“Sinceramente visto che faccio questo percorso tutti i giorni d’autunno, d’inverno e di primavera… l’estate preferisco passarmela da queste parti con le amiche di sempre anche se con le compagne di classe non perdo i contatti e continuo a sentirmi spesso”.

E adesso la finale di Miss Italia giusto?

“Esatto. Ancora non è stata stabilita la data ma sarà fantastico essere alla finalissima di Miss Italia. Un’esperienza che non vedo l’ora di affrontare”.

Condividi: