Subito rimosso il frigorifero sugli scogli dell’Accademia

L'intervento della squadra Aamps/RetiAmbiente stamattina alle 7; il frigorifero "avvistato" ieri pomeriggio

Dopo la segnalazione pubblicata ieri pomeriggio da QuiLivorno.it attraverso un post su Fb e Ig, la squadra di pronto intervento Aamps/RetiAmbiente stamattina alle 7 lo ha rimosso. Sul posto anche un Ispettore Ambientale per risalire al proprietario del rifiuto. Non sono stati rinvenuti sversamenti di sostanze inquinanti

Rimosso il frigorifero in punta sull’arenile del Lazzeretto, meglio conosciuto il luogo come scogli dell’Accademia. La segnalazione pubblicata ieri pomeriggio da QuiLivorno.it attraverso un post social aveva fatto tanto scalpore. Stamattina alle 7 la squadra di pronto intervento Aamps/RetiAmbiente è intervenuta e lo ha rimosso. Presente anche un Ispettore Ambientale per risalire al proprietario del rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso i codici presenti sul motorino di funzionamento. Si tratta, nello specifico, di un frigo a pozzetto per bevande e generi alimentari che si presume sia stato abbandonato da ignoti (la versione più accreditabile) oppure trasportato a terra dalla mareggiata registrata nei giorni scorsi. Sul posto non sono stati rinvenuti sversamenti di sostanze inquinanti.

