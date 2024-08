Successo per Garibaldissima, sfiorati i 4.000 spettatori

Picchi di 300 persone come per Michele Crestacci. Il direttore artistico Marmugi: "Ringrazio i livornesi per l'affetto". Il sindaco Salvetti: "I privati aiutino il pubblico a realizzare questo tipo di eventi". Tramonti, Lem: "La cosa che ho apprezzato di più di questa edizione il fatto che Claudio abbia sperimentato, proponendo personaggi anche poco conosciuti a Livorno"

di Giulia Bellaveglia

“Ci sono state serate in cui sei, sette ore prima dell’inizio dello spettacolo alcune persone avevano poggiato un giacchetto su due sedie per tenere i posti prenotati”. Con questa immagine il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa di resoconto di “Garibaldissima”, rassegna di musica, teatro e cabaret in piazza Garibaldi organizzata e promossa da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi. Nel 2024 sono state 15 le serate presentate, di cui tre o quattro con picchi di 300 spettatori, tanto da confermare già da adesso le prossime quattro edizioni della manifestazione. “Quattromila presenze sfiorate – prosegue il primo cittadino – sono il segnale che la formula di questo prodotto risulta azzeccatissima. L’obiettivo è e resta quello di porre l’attenzione su determinati quartieri e far percepire ai cittadini che tutti i luoghi di Livorno sono posti sotto i riflettori per essere riqualificati. Per il futuro mi piacerebbe che i privati dessero una mano al pubblico per l’organizzazione di un evento di questa portata”. “La prima cosa – commenta Marmugi – per cui ringrazio i livornesi è il loro grande affetto. Ce ne sono alcuni che hanno partecipato a tutti gli eventi e dopo si sono addirittura fermati a commentare e scambiare opinioni tra loro. Ci sono stati artisti, come ad esempio Michele Crestacci, che hanno registrato qualcosa come 300 presenze, nonostante qualche giorno prima avessero realizzato altri appuntamenti anche a pagamento. Per il resto, non c’è stato alcun problema di ordine pubblico, la piazza è stata vissuta in piena tranquillità”. A prendere la parola in conclusione, il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti. “La cosa che ho apprezzato di più di questa edizione – dice – è che Claudio abbia proposto personaggi innovativi e anche poco conosciuti a Livorno. Un modo bello per sperimentare altre scelte, che ha funzionato alla grande. I residenti lo hanno vissuto come un momento aggregativo importante, e il risultato si è visto”.

