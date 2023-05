Sulla facciata di Palazzo Comunale la bandiera donata da Arcigay e Agedo

In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, l’afobia e l’interfobia che si celebra il 17 maggio le associazioni L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno e Agedo Livorno Toscana hanno donato una bandiera arcobaleno al Comune di Livorno.

Per l’occasione la bandiera è stata esposta al balcone dello scalone di marmo di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti e delle rappresentanti delle due associazioni LGBTQIA+ Martina Cardamone (presidente Arcigay Livorno) e Rita Rabuzzi (vicepresidente Agedo Livorno Toscana). Questo gesto è il simbolo, da parte dell’Amministrazione e della città, dell’impegno alla lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere che ancora oggi sono estremamente diffuse e presenti con 156 casi di crimini d’odio in Italia nell’ultimo anno.

