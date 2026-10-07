Sulle tracce di Mary Shelley: street art e memoria nella Livorno anglosassone
In occasione del FI PI LI Horror Festival, sabato 10 ottobre 2026 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del legame tra Mary Shelley, Lord Byron e la storica comunità anglosassone di Livorno, attraverso un itinerario che unisce memoria e arte urbana contemporanea
Sulle tracce di Mary Shelley: street art e memoria nella Livorno anglosassone – sabato 10 ottobre 2026 – ore 15.30
In occasione del FI PI LI Horror Festival, sabato 10 ottobre 2026 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del legame tra Mary Shelley, Lord Byron e la storica comunità anglosassone di Livorno, attraverso un itinerario che unisce memoria e arte urbana contemporanea.
La passeggiata, a cura della Cooperativa Agave e in collaborazione con MuraLì, partirà da Piazza Mazzini, dove si potranno ammirare alcuni dei murales realizzati da MuraLì in Borgo Cappuccini. Attraversando il parco dell’Odeon, si raggiungerà quindi il Cimitero Anglicano, luogo di particolare interesse storico e culturale, che conserva le testimonianze della presenza britannica, americana e scozzese in città.
Lungo il percorso verranno raccontate la vita e l’opera di Mary Shelley, il soggiorno livornese di Lord Byron e la storia della Livorno cosmopolita frequentata da viaggiatori, artisti e intellettuali stranieri.
La visita si concluderà davanti a “Burn Your Shadow Away”, opera di street art dell’artista inglese D*Face, creando un collegamento tra la memoria della Livorno anglosassone e l’arte urbana contemporanea.
COSTI: Adulti €12 | Ridotto abbonati FI PI LI Horror Festival €10 | Bambini 7-12 anni €8 | fino a 6 anni gratuito
Durata: circa 1 ora e 30 minuti
PRENOTAZIONI:
0586 897890 – 348 0404516
[email protected]
Biglietti online: https://www.agaveservizi.it/sulle-tracce-di-mary-shelley-street-art-e-memoria-nella-livorno-anglosassone-1.htm
Appuntamento: sabato 10 ottobre 2026 ore 15.30
La prenotazione è obbligatoria.
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