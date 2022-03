Sull’isola di Capraia arrivano i nuovi contatori “smart” dell’acqua. I vantaggi

Parte dal comune di Capraia il progetto pilota di ASA che prevede l'installazione di nuovi contatori innovativi dell'acqua (o smart meter) che consentiranno la telelettura dei consumi

Parte dal comune di Capraia il progetto pilota di ASA che prevede l’installazione di nuovi contatori innovativi dell’acqua (o smart meter) che consentiranno la telelettura dei consumi. Nei prossimi mesi i cittadini dell’Isola riceveranno le bollette sulla base di consumi effettivi e potranno essere rilevate eventuali perdite occulte sulla rete di proprietà del cliente e sulla rete di distribuzione gestita dall’azienda apportando così importanti vantaggi economici e ambientali alla collettività.

In caso di anomalia del sistema, apparirà sullo schermo del contatore una spia che consentirà al cliente di contattare un tecnico di fiducia per l’intervento.

Una caratteristica fondamentale di questo innovativo contatore è la rilevazione acustica del rumore nella rete di distribuzione a monte del contatore (brevetto Kamstrup 2019) che contribuirà all’individuazione tempestiva di eventuali perdite.

Infatti i vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di telecontrollo dei contatori dell’acqua sono molteplici e coinvolgono sia l’azienda che il cliente.

Per l’azienda i principali benefici sono rappresentati dal notevole miglioramento del livello di precisione dei misuratori, dalla rilevazione tempestiva di anomalie sui contatori (con segnalazione di eventuali perdite) e dalla capacità di effettuare bilanci idrici giornalieri o mensili e dal monitoraggio acustico continuo della rete di distribuzione. Anche il cliente può fruire di una serie di vantaggi dal telecontrollo dei contatori dell’acqua: le letture vengono effettuate senza necessità di accedere alla proprietà, facilità di monitoraggio e controllo della lettura dell’acqua.

I nuovi contatori essendo di tipo statico, ovvero non hanno parti in movimento, non sono soggetti a usura e mantengono nel tempo la precisione della misura.

Asa invierà una lettera ai cittadini interessati dalla sostituzione per informarli dell’intervento.

La sostituzione del contatore è completamente gratuita e sarà effettuata dalla ditta Kamstrup, che comunicherà preventivamente ai clienti interessati la necessità di sostituire il contatore.

Il cambio del contatore è realizzato da personale specializzato dotato di tesserino di riconoscimento. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Area Clienti di ASA via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite call center al numero verde gratuito 800.010.303.