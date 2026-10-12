Suolo pubblico, diventa più semplice il passaggio da concessioni temporanee a permanenti

Il Consiglio comunale approva la modifica al regolamento per bar e ristoranti: procedura semplificata per trasformare le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2026 in titoli pluriennali, riducendo gli adempimenti burocratici

Domande prima della scadenza della concessione, riutilizzo della documentazione già acquisita e continuità dell’occupazione durante l’istruttoria

Livorno, 12 ottobre 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora al Bilancio e Finanze Viola Ferroni, una modifica al Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione. Il provvedimento consente, attraverso una procedura semplificata, il passaggio dalle concessioni temporanee della sede stradale, comprese le aree destinate alla sosta e al parcheggio, a concessioni permanenti.

La proposta, approvata senza voti contrari, è stata preceduta da un confronto con le associazioni di categoria, con l’assessore al commercio Rocco Garufo e nasce con lo spirito di rispondere alle esigenze degli operatori e agevolare gli adempimenti amministrativi.

Il nuovo articolo 22 bis introduce una disciplina transitoria riservata alle concessioni temporanee in corso di validità alla data di entrata in vigore della modifica e con scadenza entro il 31 dicembre 2026. I titolari potranno presentare, prima della scadenza del proprio titolo, domanda per ottenere una concessione pluriennale della medesima occupazione ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’PRODUTTIVE

La semplificazione riguarda innanzitutto la documentazione. Quando restano invariati area e caratteristiche dell’occupazione il procedimento si baserà sulle informazioni già acquisite, senza richiederne una nuova produzione ma acquisendo da parte del titolare della concessione la dichiarazione di assenza di modifiche.

Gli uffici verificheranno la permanenza delle condizioni alla base dei precedenti pareri favorevoli e, trascorsi venti giorni senza un loro pronunciamento, tali condizioni si intenderanno confermate, senza necessità di un ulteriore parere.

L’assessora Ferroni a margine del Consiglio dichiara che “La modifica offre così agli operatori un percorso più semplice e maggiore certezza nella gestione delle occupazioni, salvaguardando sicurezza, accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.”

Di seguito gli indirizzi mail PER SOLE INFORMAZIONI:

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Le istanze andranno PRESENTATE ESCUSIVAMENTE sul portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive utilizzando la specifica modulistica

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