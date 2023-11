Svincolo Livorno Sud, fine lavori entro la prossima settimana

Proseguono, dopo la sospensione per agevolare il traffico durante la stagione estiva, i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas per il risanamento della pavimentazione lungo la Variante all’altezza dello svincolo Livorno Sud, direzione sud. Contattata da QuiLivorno.it il 14 novembre, Anas che ringraziamo per la disponibilità fa sapere che il prolungamento dei lavori è dovuto al maltempo e che il completamento è al momento previsto, meteo permettendo, per la fine della prossima settimana (domenica 26 novembre). Intanto il transito è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. E per chi proviene da nord può anticipare l’uscita agli svincoli Livorno Centro o Livorno Porta a Terra oppure uscire allo svincolo successivo Livorno Montenero.

