Svs, corso gratuito per volontari addetti al soccorso veterinario

SVS organizza un corso gratuito per volontari addetti al soccorso veterinario, dedicato agli amanti degli animali che desiderano operare come volontari nel settore “Ambulanza Veterinaria”. Il corso avrà una durata di 4 ore e si svolgerà nella sede SVS Livorno Nord, in via delle Corallaie 10, a Livorno, il 12 e il 14 luglio dalle ore 21 alle ore 23.

Questo il programma:

Primo incontro del 12 luglio:

• Ruolo del volontario a bordo dell’ambulanza;

• Attrezzatura ambulanza;

• Primo approccio al cane;

• Parametri vitali e rianimazione cardiopolmonare;

• Avvelenamento, vomito e colpo di calore.

Seconda incontro del 14 luglio:

• Gatti;

• Conigli e porcellini d’india;

• Pappagalli;

• Tartarughe.

È obbligatorio partecipare al primo incontro per prestare servizio.

L’iscrizione è online e può essere effettuata andando sul sito della SVS www.pubblicaassistenza.it nell’area “diventa volontario”

oppure direttamente al link

https://bit.ly/3P5OjET

o anche al link

https://bit.ly/3ymKBjo

Per eventuali ulteriori informazioni si può scrivere a: [email protected]

