Svs e Cgil in lutto: addio a Rodolfo “Foffo” Mataresi

Per più di sessant'anni Mataresi è stato volontario caposquadra e custode notturno alla Svs di via San Giovanni ed è stato anche attivista sindacale Spi-Cgil quartieri nord

La Svs Pubblica Assistenza annuncia con dolore che è venuto a mancare all’età di 92 anni Rodolfo Mataresi, per tutti i volontari di via San Giovanni semplicemente “Foffo”.

Per tanti anni della sua vita ha dedicato tanto del suo tempo alla Svs e ai cittadini della sua Livorno, impegnandosi nelle attività, fino ad essere il custode della sede sociale.

I funerali muoveranno dalla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno giovedì 17 novembre alle 10,45. La salma sarà trasportata al cimitero dei Lupi.

Mataresi è stato anche attivista sindacale Spi-Cgil quartieri nord. Uomo di grande umanità e generosità, Rodolfo era nato in zona Borgo San Jacopo e proveniva da una famiglia operaia (il padre aveva lavorato nel cantiere Luigi Orlando). Per più di sessant’anni Mataresi è stato volontario caposquadra e custode notturno alla Svs di via San Giovanni.

Condividi: