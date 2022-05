Svs in lutto, addio Ugo storico autista volontario

Il cordoglio della Pubblica Assistenza: "Ciao Ugo, con te se ne va un pezzo di storia". Lunedì 23 maggio alle 10 Renucci sarà accompagnato in sede via san Giovanni dove sarà allestita la camera ardente. I funerali muoveranno martedì mattina con partenza di sede alle 9.30

Mediagallery

Svs in lutto per la scomparsa di un vero e proprio pezzo di storia, come scrive la Svs Pubblica Assistenza sulla propria pagina Facebook salutando Ugo Renucci, 74 anni storico autista volontario e caposquadra. Renucci era consigliere ed ancora tra i probi viri nell’attuale consiliatura di Svs. “Sempre attivo e presente con la sua squadra della domenica mattina in via san Giovanni – si legge sul social network dell’Associazione sulla quale è stato pubblicato un saluto con la foto che vedete qua in pagina – Ciao Ugo mancherai a tutti noi. Continua a voler bene all’Assistenza. Un grande abbraccio alla famiglia. Lunedì 23 maggio alle 10 Ugo sarà accompagnato in sede via san Giovanni dove sarà allestita la camera ardente. I funerali muoveranno martedì mattina, 24 maggio, con partenza di sede alle 9.30.