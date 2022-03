Svs, partiti gli aiuti per l’Ucraina raccolti nella prima settimana di campagna

Sono ben 58 i pacchi riempiti con gli aiuti raccolti dalla SVS, che ha aderito alla campagna di Anpas, per sostenere i profughi Ucraini che stanno arrivando in Romania, nel centro di raccolta di Cluj-Napoca.

Partiti la mattina di sabato 19 marzo da via San Giovanni 30, dove si trova la storica sede della Svs, gli aiuti hanno raggiunto il magazzino Anpas di Galleno (Pistoia), da dove proseguiranno il loro viaggio insieme ad altro materiale raccolto.

Molti gli aiuti che i cittadini hanno affidato, in questa prima settimana di campagna, alla Svs. Fra questi vi è molto cibo per animali, grazie all’impegno del Pet Market e di tanti privati cittadini, numerose anche le coperte e i generi alimentari, alla cui raccolta ha collaborato attivamente l’Associazione “Oltre per Livorno”.

Da segnalare la scarsa presenza di farmaci da banco, come antinfiammatori, antipiretici ecc., che crediamo invece essere molto utili.

La campagna continuerà anche nei prossimi giorni, ed invitiamo i cittadini a selezionare con cura il materiale richiesto, come riportato nel volantino sotto.