Tagliata e rubata la marmitta di un’auto. Non sarebbe il primo caso

L'automobilista: "Quando il meccanico l'ha messa sul ponte è rimasto allibito ed io con lui. Non solo la marmitta, anche sonda e catalizzatore"

Mediagallery

Va a prendere l’auto scoprendo più tardi dal meccanico che qualcuno aveva tagliato marmitta, catalizzatore e sonda. E’ lo strano furto subito da una nostra lettrice, Giada, che racconta: “Avevo parcheggiato l’auto la sera prima nell’area parcheggio vicino al centro commerciale La Leccia e stamattina (2 marzo, ndr) quando sono partita mi sono subito resa conto che qualcosa non andava. La vettura faceva uno stranissimo rumore, assordante”. Giada quindi si è recata subito dal meccanico ipotizzando ciò che chiunque avrebbe ipotizzato, ovvero un danno alla marmitta causato da uno sganciamento. Invece no: “Quando il meccanico l’ha messa sul ponte – prosegue Giada – è rimasto allibito ed io con lui. Mi ha infatti spiegato che marmitta, sonda e catalizzatore erano stati tagliati”. Giada, che nei prossimi giorni andrà a sporgere denuncia, avverte: “Ho pubblicato quanto accaduto su Fb scoprendo che cosa analoga è successa ad un automobilista in zona Fabbricotti e in zona Scopaia. Io ora dovrò pagare migliaia di euro per sistemare l’auto”.