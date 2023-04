Tagliati 100 pioppi accanto alla raffineria. Le proteste

La sinistra di Collesalvetti e Cittadini in Comune per Collesalvetti hanno illustrato le motivazioni della propria contrarietà nel corso di una conferenza stampa in loco

di Giulia Bellaveglia

L’area verde adiacente alla raffineria di Stagno, in prossimità del cavalcavia e di proprietà Eni, ha visto di recente il taglio di ben 100 pioppi. Un avvenimento che non ha lasciato indifferenti gli esponenti di La sinistra di Collesalvetti che, nella mattina di sabato 1° aprile, hanno organizzato una conferenza stampa nei pressi della zona, in collaborazione con Cittadini in Comune per Collesalvetti (Cic), per illustrare ai presenti le ragioni della propria contrarietà. “Questo spazio – spiega Luca Chiappe di La sinistra di Collesalvetti – è stato ideato negli anni ‘90 con due obiettivi precisi: riqualificare un’area vicino all’abitato, ovvero renderla più bella per chi la vede tutti i giorni, e creare un vero e proprio polmone verde che contrastasse i forti odori provenienti dalla raffineria”. Poi prosegue illustrando le recenti problematiche. “All’improvviso è stato deciso che queste piante erano malate e sono state tagliate, ma senza una relazione che lo motivasse, uscita fuori soltanto 20 giorni dopo e sulla base di una nostra richiesta. La cosa ancora più strana è che la data della relazione e quella del taglio, 19 dicembre 2022, coincidano. Di solito, prima si fa un sopralluogo, si verifica e poi eventualmente ci si organizza per tagliare. È praticamente impossibile che le due cose avvengano nello stesso momento”.

“Da più di 15 anni – aggiunge il consigliere comunale di Cic Emanuele Marcis – sono attivi dei regolamenti che obbligano, anche su terreno privato, a proporre un progetto di piantumazione nel rapporto di 1 a 1 nel caso si effettuino dei tagli. In questo caso non c’è stata alcuna proposta o discussione in merito. In sede di Consiglio comunale, a margine di un’interpellanza su una questione ambientale, ho chiesto informazioni a riguardo e né l’assessore all’ambiente, né altri componenti hanno risposto. Sono trascorsi più di 3 mesi e nessuno è in grado tuttora di fornire spiegazioni. È opportuno andare in fondo alla questione e sicuramente lo faremo”.

