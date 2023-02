Talent Day, lunedì 6 marzo ai Pancaldi l’evento Confcommercio per cercare lavoro

Lunedì 6 marzo, dalle 10 alle 14, chiunque sia alla ricerca di un lavoro avrà l'opportunità di conoscere ben 30 imprese attive tra Livorno e Pisa negli ambiti ristorazione, turismo, commercio e servizi. La presidente Marcucci: "Il nostro obiettivo è fare rete". Le figure più richieste sono cuochi, bartender, camerieri e sommelier. Ecco il link per partecipare alla giornata

di Giulia Bellaveglia

Fare rete. È questa la parola d’ordine alla base del Talent Day, l’evento organizzato dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe) di Confcommercio Livorno e Pisa in programma per lunedì 6 marzo dalle 10 alle 14 ai Bagni Pancaldi. Obiettivo dell’incontro, favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel settore ristorazione, turismo, commercio e servizi. Il Talent Day fa dunque tappa a Livorno dopo la prima edizione del 24 marzo 2022 all’Hotel Galilei di Pisa. Per i candidati, che troveranno a disposizione ben 30 imprese, non è previsto alcun requisito di partecipazione: sarà sufficiente preregistrarsi attraverso l’apposito sito e presentarsi all’iniziativa muniti di curriculum vitae. In extremis sarà possibile effettuare la registrazione anche in loco. “Un evento storico – commenta la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci – con un nuovo nome, più moderno a livello comunicativo. Quello che vorremmo cercare di fare è fornire una risposta ad una necessità che va avanti da anni e in particolare dal post pandemia. Trovare risorse umane è sempre più difficile. Noi vogliamo provare ad essere utili muovendosi su Pisa e Livorno come se si trattasse di una grande provincia unita dove la mobilità è assolutamente possibile”. “Abbiamo voluto – aggiunge il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – dare sfogo a una carenza di posti di lavoro che può occupare tantissime persone, giovani e meno giovani. Secondo i dati di Unioncamere ed Anpal, in Toscana mancano ancora all’appello migliaia di lavoratori tra cuochi, bartender, camerieri e sommelier”. “Quello che ci proponiamo di fare – spiega la presidente di Fipe Livorno Federica Cristiani Garaffa – è accogliere nello stesso luogo istituti alberghieri, agenzie per la somministrazione, giovani in cerca di un impiego, ma anche gli imprenditori in difficoltà nella ricerca di personale specializzato o adeguatamente formato. Insomma, una grande rete a supporto del settore”. Le imprese interessate a partecipare possono scrivere a [email protected]rcio.it o chiamare il numero 0586/1761053.

