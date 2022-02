Tali e Quali show, ecco l’esibizione del “The Boss” livornese

Dopo il rinvio del 29 gennaio per l’elezione del presidente della Repubblica si è svolta il 12 febbraio la puntata finale di Tali e Quali Show in onda su Rai 1. Tra i concorrenti della puntata finale c’era anche Francesco Zerbino. Il livornese, cantante e chitarrista del gruppo livornese Blood Brothers (Bruce Springsteen Tribute Band), ha cantato nei panni di Bruce Springsteen il brano Born in the USA (ecco il video della sua esibizione). Una esibizione di spessore. Non è un caso infatti che nel novembre 2020 Lo Zerbo, com’è soprannominato dagli amici, abbia persino ricevuto tramite Twitter i complimenti del chitarrista Garry Tallent per il concerto-tributo dell’album Letter to you trasmesso in streaming dalla band livornese. Il titolo della band stessa, Blood Brothers, è il titolo di una canzone di Springsteen (scelta dal gruppo anche in virtù del fatto che i componenti sono uniti da una profonda amicizia). Da sempre appassionato della musica di Bruce Springsteen , Lo Zerbo non poteva quindi che esibirsi trasformandosi nel Boss. A vincere la finale è stato Daniele Quartapelle, imitatore di Renato Zero.